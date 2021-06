Fede Bal festejó su vacunación contra el coronavirus: "Si no subo a las redes una foto, ¿realmente me vacuné?"

Poco a poco la vacunación contra el Covid-19 sigue avanzando en el país y las habilitaciones siguen abriéndose para que diferentes sectores de la población se puedan inmunizar. Fede Bal, a través de su cuenta de Instagram, compartió su alegría por darse la primera dosis.

El actor se fotografió en un estadio de Garín donde funciona un vacunatorio y desde allí compartió la imagen de la enfermera colocándole la inyección. “Si me vacuno y no subo a las redes una foto, ¿realmente me vacuné?”, escribió el actor, que se recuperó de un cáncer de intestino hace casi un año.

¿La reacción de Carmen Barbieri? “Vamooo”, escribió contenta la capómica en el posteo de su hijo, mientras que él se regaló así mismo un muñeco de Gremlins. “Después de vacunarme me compré un Gizmo porque no había paletas”, puso, divertido.

Fotos: Instagram