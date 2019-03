A poco de convertirse en papá con Morena Rial, Facundo Ambrosioni habló con la revista Pronto sobre su comentada relación con la hija de Jorge Rial.

Durante el distanciamiento de Morena con Jorge, la joven se mostró muy cerca de Luis Ventura, quien fuera amigo de su papá durante más de veinte años y que en el último tiempo también se mostró alejado del conductor de Intrusos.

Al ser consultado por su relación con Ventura, Facundo reveló: “Me llevo muy bien. Luis es muy buena persona, con un gran corazón. Siempre que puede nos ayuda, nos juntamos a comer y hasta me fue a ver a un partido”.

Y agregó: “Me sorprendió, porque si bien es el tío postizo, no tenía ninguna obligación para conmigo. La verdad es que no me lo esperaba. Lo queremos mucho y él nos quiere a nosotros”.

Luis estuvo presente en el baby shower que la pareja organizó para su bebé en camino, Francesco Benicio, donde también dijo presente Rial con su novia, Romina Pereiro.