Fabiana Liuzzi se quebró al hablar de la salud de Antoñito Ventura y contó cómo es la dieta que debe seguir su hijo

Fabiana Liuzzi habló en LAM sobre la salud de Antoñito, el hijo que tiene con Luis Ventura. "Uno tiene que seguir su evolución y qué es lo que a él lo hace progresar", relató para luego explicar por qué tiene dificultades para hablar.

"No es imposible que hable, pero solo Dios sabe cuándo será", añadió. "Es sumamente inteligente y se hace entender", dijo Liuzzi.

Liuzzi se quebró al contar cómo fue el momento en el que le dieron el diagnóstico: "Fue angustiante conocer la patología". Luego, detalló los avances en la salud del niño y contó cómo es la rigurosa dieta que le dieron los médicos.

CUÁL ES EL PROBLEMA NEUROLÓGICO QUE TIENE ANTOÑITO VENTURA

Luis Ventura contó, en una entrevista con Florencia Peña en La Puta Ama, el problema neurológico que padece Antoñito: “Hay momentos que son difíciles. Me tuve que reinventar. Descubrí un mundo como el de la neurología, que tiene una importancia y una relevancia de la que no tenemos noción”, dijo en agosto del año pasado.

“La nuestra es una relación especial porque me tengo que guiar por otro tipo de lenguaje. Antoñito todavía no habla, está buscando la palabra y yo trato de ayudarlo todos los días. Tiene que ser estimulado permanentemente”, agregó.

“Hay momentos que son difíciles porque neurológicamente hay que entender y saber leer lo que le pasa, muchas veces. Y no le puedo estar explicando a todo el mundo cual es mi relación con él. A mis tres hijos los quiero, es lo que me pasa, me la banco y que venga la vida”, cerró.