Fabián Cubero y Mica Viciconte, contundentes sobre por qué no saludaron a Nicole Neumann en el desfile de Indiana: "Ya quedamos pagando la primera vez"

El debut de Indiana Cubero como modelo en un desfile que se organizó en el Argentina Fashion Week reunió en el mismo lugar a Nicole Neumann, a Fabián Cubero y a Mica Viciconte en una postal casi impensada, aunque no hubo saludos entre ellos pese a la cercanía.

Alejandro Guatti le preguntó a Poroto para Intrusos cómo se tomaba el hecho de coincidir con su ex en el mismo lugar. “Es un momento para estar tranquilo y que disfrute Indiana, que es algo que ella quería, y que para mí es muy pronto todavía”, señaló el exfutbolista.

Asimismo, el cronista le hizo la misma pregunta a Mica Viciconte, que señaló: “Yo vengo tranquila a acompañar con mi pareja a las nenas”, negando que haya habido tensión alguna con Nicole.

FABIÁN CUBERO PUSO EN DUDA QUE NICOLE NEUMANN LOS VAYA A SALUDAR A ÉL Y A MICA VICICONTE

“¿Y si se acerca a saludare ella?”, quiso saber Guatty, como una posibilidad. “Lo dudo, pero sí. Ya nos quedamos pagando en la primera, así que no pasa nada”, dijo Poroto, en referencia a que la modelo se negó el saludo algún tiempo atrás, en la comunión de Allegra.

De igual manera, el cronista les avisó que Nicole afirmó que “lo del puñito no correspondido era mentira”. “Yo te voy a decir que no soy una persona que mienta, pero no sé lo que pasó y punto. Había un montón de personas, no éramos los únicos”, se defendió Mica Viciconte.

“Yo la iba a saludar y me quedó el puñito. Yo estaba sentada y la iba a saludar por supuesto, saludé a su pareja, a su familia. Súper amorosos todos. La vi, le tiré el puño y el puño se guardó en el bolsillo”, había contado Mica Viciconte en una nota con Intrusos en septiembre.

"Nosotros nos quedamos con el respeto de su pareja y su familia, que nos saludaron como corresponde. Es un tema de ella", concluyó Fabián Cubero a la salida del desfile, sobre la negativa a saludarlo que se impuso Nicole Neumann.