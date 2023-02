"Te extraño": la llamativa historia de Cande Tinelli, a poco de confirmar su relación con Santiago Urrutia

Cande Tinelli publicó un llamativo posteo a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram tras la separación confirmada de Coti Sorokin.

Es que la hija de Marcelo Tinelli compartió una frase melancólica a poco de la ruptura del músico, con quien tuvo una relación de casi tres años.

“Te extraño hoy. Te extrañé ayer. Y seguro mañana y pasado también”, escribió la influencer en sus redes sociales con el fondo totalmente negro.

CANDE TINELLI HABLÓ DE SU SEPARACIÓN DE COTI SOROKIN

Cande Tinelli habló de su separación de Coti Sorokin y dejó en claro que no se trata de una crisis más sino que de una ruptura definitiva.

“Él dijo que hablamos todos los días, pero es él el que quiere seguir hablando, insiste con que quiere remontar la relación”, le dijo a LAM.

"Yo estoy muy decidida a no volver. No me interesa hablar más con él". G-plus

Entonces, cerró: “Yo estoy muy decidida a no volver. No me interesa hablar más con él, lo suelto con todo mi amor”.