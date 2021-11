Explosivo tweet de Dani La Chepi contra Wanda Nara: "Ella hablando de valores y se metió con el amigo del marido"

Mientras en Telefe se emitía la esperada entrevista que Wanda Nara le dio a Susana Giménez tras el escándalo con China Suárez por Mauro Icardi, Dani La Chepi sorprendía Twitter dando su picante opinión sobre la polémica.

Por primera vez, la influencer se refirió al escándalo que se desató cuando Wanda se enteró de acercamiento de su marido con la expareja de Benjamín Vicuña y dejó bien en claro su postura crítica hacia Wanda.

"Wanda hablando de valores y se metió con el amigo de su marido", expresó junto al emoji con los ojitos hacia arriba en referencia a la relación de la empresaria con Mauro, que supuestamente era amigo de Maxi López, su exmarido y papá de sus tres varones.

LA DECLARACIÓN DE WANDA NARA SOBRE SUS VALORES QUE COMENTÓ DANI LA CHEPI

El tweet de Dani llegó después de una fuerte declaración de Wanda Nara sobre los mensajes que de la China que encontró en el celular de Mauro.

“Decían cosas que una mujer como yo, con mis valores, no hubiera nunca escrito y tampoco me hubiera esperado con la relación que nosotros tenemos que no me lo hayan contado del otro lado. Eso fue lo más grave que pasó”, manifestó Wanda.

