Explosivo posteo de Wanda Nara tras sus declaraciones sobre China Suárez e Icardi: "Las fotos que no publicás tienen un valor más especial"

El íntimo mano a mano que Wanda Nara y Susana Giménez tuvieron en París y que se convirtió en una de las notas más esperadas después del escándalo con Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez, dejó mucha tela para cortar. Y luego de dar que hablar con sus picantes declaraciones, la empresaria también sorprendió al compartir un explosivo posteo en las redes.

“Esas fotos que no publicás, esas charlas que no mencionás y esas historias que no puedes contar, siempre tienen un valor más especial”, reza el texto que Wanda subió a Instagram Stories despertando especulaciones sobre si sus palabras fueron dirigidas a su esposo, con quien tiene a sus hijas Francesca e Isabella.

Horas antes, había surgido la versión que aquella nota que se transmitió en Telefe, hizo mella en la pareja: "Reproches, insultos, quejas, pases de factura, habrían sido algunas de las cosas que pasaron después del reportaje en la casa de París entre la empresaria y el futbolista", había contado el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live.

"Había cosas que Wanda no le comunicó a Icardi y que, cuando se vio abordado, no se sintió cómodo. A mí lo que me dicen es que incluso Icardi amagó con levantarse e irse", continuó.

Y cerró, sin vueltas: "Si la relación entre Wanda e Icardi estaba rota antes de la nota, imagínate después del reportaje. Son horas decisivas, es cuestión de tiempo la separación. No hay vuelta atrás. Más allá de lo que se puede ver en la nota".

Foto: Captura de Instagram Stories