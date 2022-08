Explosivo cruce de Andrea Taboada con Fernanda Iglesias por el look de Barby Silenzi en la fiesta de 15 de Sol: "Qué pacata"

Andrea Taboada y Fernanda Iglesias protagonizaron un fuerte cruce en LAM por el look que Barby Silenzi usó en la fiesta de 15 de Sol, la hija del Polaco y Karina la Princesita.

“No da que se metan a criticar así. Atrasa, ya fue”, dijo Iglesias sobre las críticas al vestido de la bailarina y Ángel de Brito la mandó al frente: “Pero si vos criticaste recién a Barby Silenzi, dijiste que estaba en bolas”.

“Yo dije que si vas en bolas no tenés un perfil bajo”, dijo entonces Fernanda explicando sus dichos contra Barby y fue allí cuando Andrea saltó en defensa: “Qué pacata... qué tiene que ir, ¿de monja?”.

“Eso atrasa, que una mujer diga 'ay porque fue en bolas'. ¡Eso atrasa, Fernanda Iglesias! ¡Atrasa, atrasa! Haceme caso una vez”, le dijo Taboada a su compañera luego de que bromeara con que Silenzi se cayó en la fiesta por su ropa.

MATILDA BLANCO CRITICÓ SIN FILTROS EL LOOK DE BARBY SILENZI PARA EL 15 DE SOL

Matilda Blanco criticó sin filtros en LAM el look de Barby Silenzi para la fiesta de 15 de Sol, la hija del Polaco y Karina la Princesita.

“Era muy escotado para la espalda que mostraba, era transparente y que podría haber tenido un culote en vez de una micro tanga”, dijo la especialista en moda.

Luego, continuó: “Está mal, me parece que no da, era corto para los zapatos. Siempre estoy hablando de mi opinión y es absolutamente subjetivo. Ella me cae bárbaro”.