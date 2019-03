Explosivo chimento de Ángel de Brito sobre el comienzo del romance de Wanda Nara y Mauro Icardi

La visita de Ana Rosenfeld a Los Ángeles de la mañana hizo que Ángel de Brito quiera confirmar un filosísimo rumor de los inicios del noviazgo de Wanda Nara (32) y Mauro Icardi (26), que incluye un “celular paralelo” que voló directo a las profundidades del mar.

“¿Es cierto que cuando se conocieron Wanda y Mauro, él tenía dos celulares? En esa época tenía dos y uno un día desapareció”, le preguntó el periodista a la abogada de la representante del futbolista, que dijo desconocer la anécdota.

"Un día Wanda se calentó porque descubrió el teléfono de las 'cositas'. Todavía no eran matrimonio, no eran familia. Tenía un teléfono para las chicas y está bien, era soltero. Estaban en un yate y ella le tiró el teléfono de los gatos al mar". G-plus

“Uno era oficial y el otro era para 'cositas'. Y un día Wanda se calentó porque descubrió el de las cositas. Todavía no eran matrimonio, no eran familia. Tenía un teléfono para las chicas y está bien, era soltero el pibe”, detalló el conductor, mientras las angelitas se relamían por los detalles del chimento. “Estaban en un yate y Wanda le tiró el 'teléfono de los gatos' al mar”, concluyó Ángel, dudando de que la abogada y amiga de la mediática no conociera la historia.

Ángel de Brito y un picante chimento sobre los inicios de la relación de Wanda Nara y Mauro Icardi.