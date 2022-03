Explosivas acusaciones del papá de Mica Viciconte contra Robertito Funes: "Es íntimo amigo de una persona que ya saben"

En diálogo con Intrusos, el papá de Mica Viciconte involucró a Nicole Neumann en la polémica que se generó con Robertito Funes el último fin de semana, cuando la pareja de Fabián Cubero se mostró molesta por cómo el periodista pronuncia su apellido.

“En mi familia siempre se dijo Viciconte, estamos en la Argentina y nosotros nos llamamos así, punto. Que no me venga a mí a decir”, expresó picantísimo el papá de la ex Combate.

Fue allí cuando Hugo lanzó munición pesada e involucró a Neumann: “A este chico ya lo escuché cuatro veces decir Vichiconte, pero lo lleva para el lado de la bicha conte porque es íntimo amigo de otra persona que ustedes ya saben”.

Más sobre este tema La amenaza de Mica Viciconte por su enojo con Robertito Funes: "Si no me nombra como corresponde, no voy a darle la nota para TaxiChef"

Luego de que Maite Peñoñori mostrara al aire el audio que Hugo le envió al respecto, desde el panel comentaron: “Ahora entendí todo, lo dice por ¡Nicole!”.

FUERTE FRASE DE HUGO VICICONTE CONTRA ROBERTITO FUNES

Hugo Viciconte defendió a Mica y, en la emisión de América, apuntó con todo contra Robertito Funes tras la polémica de su apellido.

“No sé qué se cree. No ha hecho nada que haya trascendido para ser como es, le falta un poquito de humildad”, sentenció el papá de Mica.