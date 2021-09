Explosiva revelación de Cinthia Fernández sobre las internas entre Jorgito Moliniers y Luciana Salazar: "Hay audios de él diciendo que no la aguanta más"

Cinthia Fernández reveló las fuertes internas que habría entre Luciana Salazar y Jorgito Moliniers. En Los Ángeles de la Mañana, la panelista informó que el bailarín y la coach no soportarían más a la mamá de Matilda y que por consecuencia de esto querrían renunciar a La Academia.

“Resulta ser que a Luciana no le gusta ensayar, no está yendo a todos los ensayos y el temita viene con su compañero de baile. Jorgito Moliniers no la banca más. Hay audios de él quejándose con la producción porque dice que quiere irse, que no la aguanta más”, contó la angelita.

Luego, Cinthia sumó en la emisión de eltrece que Majo de la Iglesia también está cansada de Luciana: “Y la coach también adhiere, quieren renunciar, dicen que no aguantan más la situación, que se queja todo el tiempo y cuando le ponen mala nota no quiere preparar el duelo”.