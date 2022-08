Explosiva predicción del tarot sobre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: "Él va a regresar con Camila Homs"

Luego de los rumores de crisis entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, que incluso desmintió el padre de la cantante, en Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 hs) la tarotista Fabiana Aquin le tiró las cartas a la pareja y sorprendió con su pronóstico que habla de un acercamiento del futbolista a su sexpareja, Camila Homs.

“Están muy enamorados. Me sale que Tini está muy enamorada, ella es un perfil bajo, y a ella le costó decirlo porque lo vi y lo escuché. Pero hay algo que tengo que decir porque lo veo y no quiere decir que sea ya”, aseveró la pitonisa en el ciclo de Carmen Barbieri con sus cartas de tarot en las manos.

Pero no fue todo. “Veo una historia de De Paul con Cami, su exmujer, como que van a regresar en algún momento de la vida. Es algo como inconcluso”, aseveró.

"Esa pasión que al principio estaba, ahora sigue estando pero en algún momento se va a frenar. Por eso me sale el regreso, el pensamiento. Hay cosas que De Paul no terminó de cerrar con Camila". G-plus

TREMENDO VATICINIO SOBRE RODRIGO DE PAUL Y CAMILA HOMS, EN MEDIO DE LOS RUMORES DE CRISIS CON TINI STOESSEL

Mariano Caprarola, que estaba reemplazando a Carmen Barbieri en el ciclo, preguntó sobre cómo estaba la intimidad entre la artista y el deportista. “Acá se ve que están para abajo. Esa pasión que al principio estaba, ahora sigue estando pero en algún momento se va a frenar. Por eso me sale el regreso, el pensamiento”, señaló Fabiana.

“Hay cosas que De Paul no terminó de cerrar con Cami, después la decisión la va a tomar Camila. No quiere decir que no esté enamorado de Tini”, detalló.

“Hoy por hoy hay amor, pero en el futuro va a haber un cambio. Una reacción opuesta”, afirmó.