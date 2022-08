Explosiva información sobre los celos de Nicolás Cabré de Benjamín Vicuña y Laurita Fernández: "Tiene fama de seductor serial"

A una semana y media de que Laurita Fernández y Benjamín Vicuña salieran a escena con El Método Gronholm, los rumores de tensa relación no tardaron en sonar. Y uno de los causantes de la falta de química sería Nicolás Cabré, según detallaron en Intrusos.

"Lo que me dijeron es que no había tanta química entre Laurita y Benjamín Vicuña cuando empezaron con el trabajo de texto y que Nico Cabré, que volvió con Laurita, no tiene la mejor onda con él", informó Maite Peñoñori.

Más sobre este tema La llamativa respuesta de Laurita Fernández sobre los rumores de reconciliación con Nicolás Cabré

Acto seguido, Guido Záffora aseguró que la supuesta discordia entre Laurita y Benjamín sería por los supuestos celos de Cabré, quien va asiduamente a ver a su novia al teatro.

"A mí lo que me contaron es que costó mucho la química por otra cosa. Se sumó que Cabré conoció a Laurita haciendo Sugar y Cabré, todo el tiempo, dice: 'Mirá sí llega a pasar que Vicuña, con la fama de seductor serial que tiene…'", comentó el periodista, sacando a la luz el potencial motivo de la supuesta falta de armonía en el elenco de El Método Gronholm.

"Cabré conoció a Laurita haciendo Sugar, y ahora dice: 'Mirá sí llega a pasar que Vicuña, con la fama de seductor serial que tiene'", contó Záffora. G-plus

LA TENSA RELACIÓN DE NICOLÁS CABRÉ Y BENJAMÍN VICUÑA

En los cinco años y medio que duró la relación de pareja de Benjamín Vicuña con la China Suárez, el actor chileno no habría logrado entablar una amistosa relación con Nicolás Cabré, el padre de la primogénita de la actriz, según contó esta semana Yanina Latorre en LAM.

Más sobre este tema Las fotos de Benjamín Vicuña, contenido por Eli Sulichin tras regresar de su viaje de urgencia a Chile por la salud de su padre

"El encuentro de Cabré con Benjamín Vicuña es ríspido. Cabré y Vicuña, para sorpresa de los que los ven en el teatro, se saludan medio seco. No es que hay mala onda, pero es secote. Distante", reveló la panelista de Ángel de Brito.

Luego, Yanina Latorre apuntó: "Tienen hijos que son hermanos. Vicuña ya se separó de la China. Pero su saludo es cortante. Yo no pensé que había mala onda, porque a Cabré no le importa la China".