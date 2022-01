Explosiva información de Carlos Monti sobre el Wanda Gate: "Dicen que Wanda se enteró por un llamado de Vicuña"

La víspera del Día de la Madre Wanda Nara sacudió al mundo cuando a través de un durísimo tweet apuntó contra China Suárez por su affaire con Mauro Icardi, y Carlos Monti lanzó una escabrosa teoría sobre cómo supo la mediática del engaño de su marido.

"Hay un rumor muy feo que dice que en realidad Wanda se enteró de la historia de Icardi con la China por algún llamado que habría recibido de parte de Benjamín Vicuña", afirmó el periodista.

En ese momento, Nancy Duré coincidió con el periodista que reemplaza a Pollo Álvarez en la conducción de Nosotros a la Mañana: "¡Uy! A mí me llegó lo mismo, pero no lo puedo creer yo".

Entonces, Monti aseguró: "A mí me cuesta creer que Vicuña haya levantado el teléfono, o haya buscado el teléfono de Wanda para decirle 'fijate porque tu marido está con mi ex'. A mí me cuesta creerlo, pero está circulando esa versión".

La primera versión sobre cómo supo Wanda Nara sobre Mauro Icardi y la China

A mediados de noviembre, Yanina Latorre contó en Los Ángeles de la Mañana los detalles del escándalo por el triángulo amoroso de Wanda Nara, Mauro Icardi y China Suárez.

"Un sábado Mauro le dijo 'te veo distante, estás rara', y le pidió las claves de sus cuentas y empezó a verle el Instagram. Wanda le preguntó por qué tantas preguntas, le pidió el teléfono a Icardi y le encontró todo en Telegram. Wanda dejó a Mauro Icardi a partir de los mensajes de Telegram que ella leyó. Yo tengo los mensajes. Él la tenía agendada como CS", sostuvo Latorre.

Días después, Yanina completó: "Wanda se entera del cuerno porque le llegaban rumores por todos lados, que se supone estaba desparramando la China".

"En Madrid se enteró una amiga de Wanda, que le dijo que le revisara el teléfono a Mauro porque se había dado cuenta de que había habido unos likes entre ellos", continuó la panelista de Los Ángeles de la Mañana.

Ahí, Yanina recapituló: "El nombre de la China ya había estado desde agosto, cuando Zaira había hablado con Paula Chaves. Había cosas, le llegaban cosas a Wanda. Un día ella le agarró el Instagram a Icardi y lo dejó de seguir, vio tres mensajes y se pelearon. Pavadas que van pasando".

"Wanda Nara nunca se imaginó que este tara… seguía hablando y que todo iba creciendo. En Madrid se decía que la China Suárez y Mauro Icardi hablaban, pero la cornuda siempre es la última en enterarse", cerró Yanina Latorre.