El exabrupto de L-Gante cuando Tinelli lo mandó al frente: "¡Que hijo de mil sos!"

Como si se tratara del colegio, L-Gante es un buen alumno dentro del jurado de Canta Conmigo Ahora pero algo disperso. Marcelo Tinelli quiso tener su devolución para un concursante y el creador de la Cumbia 420 reconoció que estaba muy atento.

Cuando el conductor le pidió su palabra, el cantante reaccionó divertido. “¡Que hijo de mil que sos, bolu…!”, lanzó, tentado de risa haciendo que sus compañeros se diviertan. “Es que yo lo veo ahí, está parado…”, justificó el animador, divertido.

“Me agarra siempre cuando estoy distraído”, reconoció el cumbiero su falta, para terminar destacando al concursante y elogiando a la ciudad en la que nació. “Qué te puedo decir… Cuando voy para el pueblo, Chivilcoy explota”, lanzó.

Más sobre este tema Fernanda Iglesias comparó la relación de L-Gante y Tamara Báez con la del Polaco y Karina la Princesita

ANA DEVIN CONTÓ SI TAMARA BAEZ LE ESCRIBIÓ POR PIROPEAR A L-GANTE

Desde que Ana Devin dijo abiertamente en Canta Conmigo Ahora que sentía admiración y atracción por L-Gante, la artista recibió más de un cuestionamiento por insinuársele a un hombre con pareja. Incluso, Ana enfrentó el enojo de Tamara Báez.

"No era mi intención ofender a Tamara. Mil disculpas", comenzó diciendo Ana en Socios del Espectáculo, para luego asegurar que la novia del cantante de cumbia no se comunicó con ella para hacerle ningún reclamo.

"No, ella no me escribió. Yo la sigo en redes hace banda. Me parece una bomba, una divina. A L-Gante también lo sigo porque es un referente de la música", comentó Devin, sin ánimo de generar conflictos en la pareja de L-Gante y Tamara, quien atraviesan rumores de separación.