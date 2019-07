El exabrupto de Charlotte Caniggia, tras plantar a 200 chicos de su sueño del Bailando: "Me juzgan a mí y..."

La semana pasada, Charlotte Caniggia y su mellizo, Alexander, viajaron a Córdoba para declarar ante la Justicia por la causa que se les abrió por “agresiones y amenazas”, tras un incidente en Carlos Paz, en el verano de 2017. La mediática iba a aprovechar su visita obligada a la provincia para asistir al merendero Panza caliente, que representa en el Súper Bailando 2019. Sin embargo, nunca llegó a la cita con los 200 chicos del lugar.

“Los plantó. Ella dice que no tuvo tiempo porque se le iba el avión. Fue a declarar a la mañana, pero chequeé y el avión salía a las 7 de la tarde. Se habrá ido a un shopping…”, comentó Ángel de Brito, antes de presentar una nota con la explicación de la participante.

“Es un circo de la prensa. Aclaré que no pude asistir porque tuve que cambiar de abogado. La causa es mucho más larga y tuvimos que explicarle todo el tema al abogado nuevo, que no estaba al tanto. La próxima vez que vaya a Córdoba voy a ir a visitar el sueño”, explicó la mediática en Los Ángeles de la Mañana.

Luego, lanzó un fuerte exabrupto y apuntó contra el resto de los participantes del certamen de baile de ShowMatch. “Me importa el sueño y tampoco me parece bien que me juzguen porque no haya podido ir, cuando la mayoría de los participantes nunca va y les chupa un huevo todo. Me quieren tirar mierda y como que los demás no tuvieron ni los huevos de ir a ver el sueño. Por lo menos yo dije ‘voy a ir a visitarlos’”, se justificó la joven.

