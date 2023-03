El ex de Martina de Gran Hermano habló tras verla besando a su hermano: "Estoy con psicóloga"

Martina de Gran Hermano se mostró a los besos con Uriel, el hermano de su expareja, Rafael, y estalló el escándalo. Indignado, el exnovio de la "hermanita" contó que no quiere saber más nada con ninguno de los dos.

"Yo no quería hablar hasta que este fin de semana vi que estuvieron juntos y se mostraron públicamente como si no hubiera pasado nada, vos decís mi hermano pero lo único que compartimos es la sangre, la relación está cagada, se cagó en la familia, solo comparte sangre conmigo pero ya no es mi hermano...".

"No hay otra cosa que eso porque no es algo que alguien puede ser, yo lo pienso y no lo haría, no me pasa por la cabeza, por ahí vos me decís con un amigo te puede pasar pero con un hermano no, yo tengo tres hermanos, antes con él éramos cuatro pero ya no lo es, él era mi hermano y ahora es mi enemigo", sentenció el ex de Martina, muy dolido, en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

EL EX DE MARTINA DE GRAN HERMANO RECIBE AYUDA PSICOLÓGICA

Cuando Rafael vio a su ex besando a su hermano, "como si nada", pidió ayuda psicológica para atravesar este tremendo momento.

"Estoy con psicóloga ahora, fue un caos, puteada por acá, puteada por allá, de Martina no voy a dar declaraciones, la conocí hace poco y tuvimos una historia, a Uriel lo conozco de toda la vida, en cuarentena fuimos más hermanos que nunca porque estábamos encerrados, la mayor parte del enojo se la lleva él, no quiero recordar nada de él porque me hace acordar a Martina y están juntos, suben historias como si fueran la pareja del año".

"No estoy en un estado psicológico para dar declaraciones, pero estoy indignado porque aparecen fotos de ellos, como si estuviera todo bien, no me puede hacer esto Uriel, yo en las fiestas si está él no voy a aparecer, se la chapó, se la agarró, no lo quiero ver, no sé como haremos porque no quiero compartir una mesa con él”.

"Estoy con psicóloga porque fue un proceso shockeante desde el día que me enteré, yo sentía cosas por Martina, estaba contento con ella, me cansé de que aparezcan fotos y comentarios, todo tiene un límite", cerró el joven, entre lágrimas.