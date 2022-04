La ex de Chyno Agostini habló de su relación con Nazarena Vélez tras su polémica separación: "La quise mucho"

Sol Raies apuntó muy fuerte contra Chyno Agostini, el hijo mayor de Nazarena Vélez, tras su escandalosa separación.

A la joven no le gustó que él dijera que se separaron por una supuesta infidelidad de ella y lo fulminó tildándolo de "vago".

"Me vivió, es un malagradecido por salir a ensuciarme así cuando jamás le hice eso. Yo decidí cortar la relación. Él no trabajaba, iba a hacer temas, no fue a laburar...", sentenció en diálogo con Ulises Jaitt en El show del regreso.

En este contexto, Sol aclaró que con Nazarena, su suegra, siempre tuvo la mejor onda.

QUÉ DIJO SOL RAIES SOBRE NAZARENA VÉLEZ

"A Naza la quise mucho, se comportó muy bien", aclaró Sol, agradecida con su exsuegra.

Y destacó a la familia de su ex: "Tuve buena relación con toda la familia para bien".