La ex Chiquititas Jimena Piccolo anunció su embarazo con un conmovedor mensaje: "No fue fácil el camino"

Lejos del mundo del espectáculo, Jimena Piccolo, recordada por su personaje en la tira infantil Chiquititas, se convirtió en noticia al anunciar su embarazo en las redes sociales.

La exactriz espera un hijo junto a Pablo Matías Pardo y comunicó la dulce espera con un emotivo mensaje, desde sus soñadas vacaciones en Disney.

Más sobre este tema Después de 20 años, los actores de Chiquititas se reencontraron: mirá la foto

"En el lugar más mágico del mundo, la noticia más mágica de mi vida. En esta foto somos tres", escribió Jimena Piccolo en Instagram, luciendo su pancita maternal en crecimiento al lado de su novio.

"En el lugar más mágico del mundo, la noticia más mágica de mi vida. En esta foto somos tres". G-plus

Luego, la ex Chiquititas continuó: "Ahora que pasó el tiempo y un poco los miedos, ya puedo contarlo con la felicidad que me invade".

En este feliz anuncio, Jimena Piccolo dejó entrever que quedar embarazada no le resultó sencillo y que espera con ansias la llegada de su hijo: "No fue un camino fácil, pero sí muy buscado y deseado. Solo me queda agradecerle a la vida y a el universo".

AGUSTINA CHERRI FELICITÓ A JIMENA PICCOLO POR EL EMBARAZO

Empática con su excompañera en Chiquititas, Agustina Cherri vio el tierno posteo de Jimena Piccolo y le dejo un dulce comentario.

"¡Felicidades, Jime! Lo mejor para los tres", le expresó la actriz a Piccolo.

Agustina está cursando la recta final de su embarazo, con el que se convertirá en mamá por cuarta vez.

Cherri ya es mamá de Muna y Nilo, frutos de su historia con Gastón Pauls. Y es madre de Alba, junto a Tomás "Pepo" Vera, su actual pareja y padre de su bebé en camino.