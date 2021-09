Evelyn Von Brocke, indignada con Ricardo Montaner: "Dijo quién va a ser el ganador de La Voz Argentina y eso no va"

Evelyn Von Brocke apuntó contra Ricardo Montaner después de que revelara que le gustaría que el ganador de La Voz Argentina sea Francisco Benítez. En Intrusos, la panelista se mostró indignadísima y enojadísima con el jurado del reality show por adelantar uno de los posibles finales del certamen de canto.

“Estoy indignadísima con Ricardo, pero indignadísima. No puede hacer lo que hizo ayer a la noche, dijo quién es el ganador, Francisco. Dijo ‘vos tenés que ser el ganador de La Voz’ y no va Ricardo, esperá los tiempos y los plazos”, manifestó en la emisión de América.

El participante del programa de Teléfe, causó furor y se posicionó como uno de los primeros finalistas; Montaner se emocionó al verlo y le dio una devolución especial. “Fran, no dejas de impresionarnos. No fallas una, todo lo que haces me gusta: bailas, me gusta; cantas, me gusta. Eres impresionante. Estoy seguro de que la gente va a votar por tí”, fueron las palabras del cantante que generaron indignación a Evelyn.