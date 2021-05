Evelyn Von Brocke apuntó con todo contra Mariano Martínez: "¿No es de poco caballero desmentir un romance así?"

Evelyn Von Brocke dio su posición respecto a la desmentida de Mariano Martinéz sobre el supuesto vínculo amoroso que lo uniría a Silvina Escudero. La panelista llamó “poco caballero” al actor luego de que este utilizara sus redes sociales para negar la relación.

“¿No es de poco caballero desmentir un romance así?. Una chica tan divina que está en los medios y demás, ¿no te reconforta que te hayan asociado?”, expresó Evelyn en Intrusos y Virginia Gallardo agregó: “¿Qué sabemos si se está reconciliando con la ex? Eso lo perjudica”.

Lo cierto es que tanto el panel como los conductores, hicieron hincapié en el tema que tuvo a Silvina y a Mariano en el centro de la mira en la última semana. “Algo pasa que a él lo lleva dedicar un tiempo especialmente a una desmentida que nadie le pidió y que tampoco era necesaria”, dijo Rodrigo Lussich.

Cabe recordar que Martínez refutó todo tipo de información que lo uniera a la Escudero a través de un video en Instagram Stories: “No es verdad lo de Silvina Escudero. Ya lo había dicho en otra oportunidad. O sea, no la conozco más que cuando fui a hacer la entrevista y re cordial todo".

“No fui a buscarla, es mentira. No estoy saliendo con ninguna persona. No, ya había dicho que no. Así que por favor no confirmen cosas que no son. Muchas gracias", finalizó el galán, lo que llamó aún más la atención de los periodistas y seguidores.