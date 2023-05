Estremecedor relato de una participante de Canta Conmigo Ahora que le dedicó un tema a un amigo que se quitó la vida: "Quiero dar el mensaje de que siempre hay una salida"

Con los sentimientos a flor de piel, Chelzye entonó The show must go on (de Queen) y, además de emocionar a los jurados de Canta Conmigo Ahora con su talento, la joven conmovió a todos con su estremecedor relato referido a la elección de su tema.

“La verdad, ¿puedo decir algo? Esta canción ya la habíamos elegido, y hace dos días me enteré de que un amigo músico se quitó la vida. Y la verdad me puse en su piel en este momento para interpretarla, y se lo dedico a él en este momento”, comenzó diciendo la concursante sobre el escenario.

“Y, obviamente, quiero dar un mensaje a todas las personas que están con este tema, de que siempre hay una salida, siempre hay alguien para brindarte una mano. Y siempre hay que ir a uno también, porque adentro de nosotros está la mayor fuerza”, agregó, a corazón abierto.

Por último, tras escucharla atentamente, Manuel Wirzt se mostró muy movilizado con su relato: “Muchas gracias. Seguramente, él lo habrá disfrutado muchísimo, como creo que mucha gente del jurado lo ha disfrutado”.

LA PARTICIPANTE HIPOACÚSICA DE CANTA CONMIGO AHORA QUEBRÓ EN LLANTO TRAS SU PERFORMANCE

Luego de haberse ganado el corazón de los 100 jurados tras encandilarlos con su increíble voz en Canta Conmigo Ahora, Yanina Lisset Galeassi volvió a deslumbrar con su performance en el estudio y no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas al recordar a su padre.

“Estoy muy, muy emocionada. Esta canción me toca mucho”, se sinceró la participante después de cantar el tema Sueños rotos. Y agregó: “Está mi mamá hoy, que vino a acompañarme. Estamos en un período de duelo porque falleció mi papá hace seis meses y él amaba esta canción cada vez que yo se la cantaba”.

“Y recién pude resucitar sus sueños rotos, porque él me dijo, antes de partir, que yo iba a ser todo lo que él no pudo hacer. Así que Dios es muy bueno, puedo cantar por él acá”, continuó, muy movilizada.

Por otro lado, Yanina reveló las dificultades con las que debe lidiar: “Encima mi audífono me hace renegar mucho cuando tengo que cantar, porque se me ponen todas las pruebas juntas antes de cantar. Pero yo me paro acá y digo no me venció una enfermedad, no me venció una discapacidad, a mí no me va a vencer esto. Así que como siempre digo, hay que resucitar esos sueños que están rotos, armarlos de a poquito, y bueno, acá estamos”.

“Recordamos a la gente que está viendo que ella es hipoacúsica, y tiene un audífono con el cual está lidiando con el tema de la transpiración, la humedad, la presión y todo eso”, cerró Manuel Wirzt.