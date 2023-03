"Esto recién empieza": Gimena Accardi debutó como streamer en Nadie Dice Nada

Luego de la polémica salida de Nati Jota de Nadie Dice Nada, programa conducido por Nico Occhiato en Luzu TV, su productora, Gime Accardi se sumó al ciclo para hacer una participación especial.

Fue Agus Navarro quien compartió un clip de Gime en el programa, deseándole lo mejor en esta nueva etapa. "Qué lindo transitar esto juntas, recién empieza... Se viene con toda, ¿esta dupla dará que hablar?", le dijo, emocionada por la incorporación de su amiga.

Acto seguido, la pareja de Nico Vázquez compartió el programa completo y remarcó lo feliz que está de haberse sumado. "Me divertí mucho y la pasamos genial", cerró, muy contenta por este desafío que se animó a tomar.

LA PALABRA DE NATI JOTA TRAS LOS DICHOS EN SU CONTRA DE NICO OCCHIATO

Notero: - ¿Cómo tomaste lo que dijo hoy Nico Occhiato en el programa?

Nati Jota: - Creo que fue hace un par de días. Lo tomé en tono de chiste, como nos manejábamos nosotros. Quizás suene extraño al no estar yo, y parece raro, pero podría haber pasado igual si yo estaba ahí.

Cuando salieron las notas en todos los portales me escribió Nico. 'Che, boluda, no vayas a flashear con que esto es verdad. Lo dije en tono joda'. Y obvio, es el tono en el que nos vinculábamos nosotros. No me lo tomé mal para nada.

Notero: - Y llamó la atención la repregunta de Flor Jazmín, que le dice '¿qué onda ahora el vínculo con Nati?'.

Nati: - Flor dice eso porque yo, en el programa, siempre jodía con que tenía onda con Nico. Y él jode con que me morí, no sé qué…

Notero: - ¿No hay onda con Nico?

Nati: - No, no.

Notero: También apareciste en Urbana, el programa (de Andy Kusnetzoff) que compite con el de Nico.

Nati: - No tiene que ver con nada. Yo no lo tomé como una mojada de oreja. Simplemente, yo no estoy más en un programa y me invitaron a otro que está buenísimo, y dije 'voy'. No lo pensé de esa manera. Ni le comenté a Nico que iba porque no lo sentí como una mojada de oreja.