Estefi Berardi reveló por qué aíslan a los participantes de Gran Hermano tras ser eliminados de la casa.

Estefanía Berardi respondió a las consultas de sus fans a través de sus stories de Instagram y dio un inédito dato sobre Gran Hermano 2022. La panelista de Mañanísima (Ciudad Magazine) habló de la salida de los participantes y reveló por qué los aíslan.

"¿Sabés por qué aíslan a los participantes de Gran Hermano tras ser eliminados?", le preguntaron los seguidores de Estefi. Entonces, ella respondió contundente explicando la postura de la producción de Telefe.

"Los aíslan para contarles de a poco el impacto del afuera. Y para que no sea tanto de golpe. Hay psicólogos que los acompañan en el proceso", sentenció la panelista.

ESTEFI BERARDI CONTÓ CÓMO QUEDÓ DESPUÉS DE PONERSE BOTOX

"Me puse ácido hialurónico en las ojeras y el botox va en la frente y en las patas de gallo", detalló, lejos de la actitud de muchas celebrities que esconden su paso por esteticistas y cirujanos.

"Me daba miedo ponerme porque he visto cada cara que cambió y yo tenía miedo que me hagan un desastre", confesó, los reparos que tuvo al principio.