Estefi Berardi reveló las inseguridades que tuvo con su cuerpo en la intimidad: "Al hombre no le importa nada"

Estefi Berardi confesó en Mañanísima (de lunes a viernes a las 10 hs. por Ciudad Magazine) que tuvo inseguridades con su cuerpo a la hora de tener intimidad.

“Las mujeres a veces, con sus parejas de siempre, esconden su cuerpo, por ejemplo tienen sexo con remera”, dijo la sexóloga invitada, Mónica Meroni.

Fue entonces cuando la panelista contó: “A mí me ha pasado, en algún momento me ha dado vergüenza y apago la luz porque no quiero que me vea bien”.

“He sido insegura, pero al hombre no le importa nada, vos te ves un rollo y a ellos no les importa. Esto fue en el pasado”, aclaró Estefi al final.

LA INDIGNACIÓN DE CARMEN BARBIERI SOBRE LAS INSEGURIDADES DE ESTEFI BERARDI

Carmen Barbieri se mostró sorprendida e indignada tras escuchar que Estefi Berardi contó en Mañanísima sus inseguridades en la intimidad.

“Ella hace el amor vestida porque tiene vergüenza de mostrar ese cuerpo… Dios mío”, dijo la conductora del programa de Ciudad Magazine al respecto.