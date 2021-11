Estefi Berardi reveló cuánto habría cobrado China Suárez por su nota con Alejandro Fantino: "50 mil dólares"

Estefi Berardi reveló en Mañanísima (lunes a viernes 10:30 hs. por Ciudad Magazine) el monto que la China Suárez habría cobrado por darle una entrevista a Alejandro Fantino tras el escándalo del Wanda Gate.

“Se habló mucho de la cifra que habría cobrado la China Suárez para dar esta entrevista con Fantino y el número que me llegó por esta nota es de 50 mil dólares”, expresó sin vueltas en la emisión de Ciudad Magazine.

A mediados de noviembre se supo que Eugenia y Alejandro se juntaron y luego él mismo contó que el motivo del encuentro en su casa fue por trabajo. Ahora se conoció la cifra que la ex de Benjamín Vicuña habría cobrado por hablar.

RODRIGO LUSSICH ADELANTÓ PARTE DEL CONTENIDO DE LA ENTREVISTA DE ALEJANDO FANTINO A LA CHINA SUAREZ

En El Show de los Escandalones, Rodrigo Lussich anticipó que en la entrevista que la China Suárez le dio a Alejandro Fantino tras la polémica casi no habla de la polémica con Wanda Nara y Mauro Icardi.

“Cuentan que la China Suárez a Fantino no le habla de Icardi. Tocó el tema muy por arriba. No contraten el servicio porque en esa nota no hay nada", aseguró el conductor.