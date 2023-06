Estefi Berardi mostró las consecuencias de los robos en LAM: "Lo que el chorra gate me dejó"

Estefi Berardi, al igual que Marcela Feudale y Mónica Farro, fueron víctimas de los robos en LAM. Por su parte, Estefi tuvo que cancelar todas sus tarjetas, lo que le trajo inconvenientes en su cotidianeidad.

En medio del escándalo, que involucró a Morena Rial, que justo ese día había sido invitada al piso, Berardi mostró a través de sus stories de Instagram lo que el "chorra gate" le dejó, facturas a punto de vencer y suspensión de servicios.

"Acá en la lona, me quedé sin netflix por robada... Lo que el chorra gate dejó en LAM", contó luego de demostrar que ya no le permiten miras películas en la plataforma y que una de sus facturas está a punto de vencer porque no puede pagar mediante débito automático. ¡Tremendo!

MORENA RIAL, IRÓNICA SOBRE EL ROBO A ESTEFI BERARDI

En diálogo con Socios del Espectáculo, Morena Rial fue súper irónica sobre el dinero que le robaron a Estefi Berardi en los camarines de América y por los que fue señalada.

“¿Vos creés que son falsas denuncias de Estefi Berardi, Marcela Feudale y Mónica Farro?”, le preguntaron y la influencer respondió: “A Estefi dice que no le faltó nada”.

“Dijo en una nota que sí, que dos mil pesitos le limpiaron”, le comentó el notero y Morena lanzó: “Uy… dos mil pesitos… ¿qué haces con dos mil pesitos Estefi Berardi?”.

“No llenamos ni un litro de nafta. Yo no toqué nada chicos, que pidan todo lo que quieran, yo andaba con un pantalón negro y después me cambié de jean”, aclaró al final.