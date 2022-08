Estefi Berardi mostró cómo quedó su departamento tras el nuevo robo que sufrió

A días de haber congelado sus óvulos, Estefanía Berardi enfrenta la angustia por el robo que sufrió en su casa.

La panelista de LAM, muy triste y preocupada, contó que entraron a robar a su propiedad por segunda vez en menos de dos meses.

De hecho, la "angelita" tuvo que retirarse del estudio cuando la llamaron porque sonó su alarma, para comentarle que alguien -un ladrón- había entrado a su casa.

"Es la segunda vez dentro del mes. Me acaba de pasar porque se activó la alarma y me empezaron a llamar. Yo tengo dos personas que confianza que llaman por si se activa. Me ha pasado que la alarma falle y se dispare, y pensé que podía ser eso", había dicho.

ASÍ QUEDO EL DEPARTAMENTO DE ESTEFI BERARDI TRAS EL ROBO QUE SUFRIÓ

"Me salvó la alarma, mi novio y que la policía llegara enseguida", expresó Estefi.

A través de sus stories de Instagram, mostró fotos de cada espacio de su casa revuelto, con sus pertenencias tiradas por todos lados.

Acto seguido, contó que se mudará.

"Gracias a todos por preocuparse, estoy mas tranquila y mudándome", sentenció.

¡Mucha fuerza!