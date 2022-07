Estefi Berardi mandó al frente a Cristian Castro y contó cómo se comporta en Canta Conmigo Ahora: "Anda en calzoncillos"

A horas de que Marcelo Tinelli regrese a la pantalla de eltrece con Canta Conmigo Ahora, Estefi Berardi sorprendió en Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine) al revelar un detalle curioso sobre cómo se maneja Cristian Castro –uno de los 100 jurados que serán parte del ciclo- cuando las cámaras están apagadas.

“Tengo algo para contarte. Vieron que Cristian se cambia el color del pelo cada programa. Ya lo vimos amarillo, el otro día lo tenía verde y también se tiñó de fucsia y va cambiando. Yo pregunté ‘¿qué onda Cristian Castro?’, quería saber cómo es su personalidad. Me dijeron que es muy simpático, que es un loco lindo”, comenzó diciendo la panelista.

“Te puedo asegurar que es buena persona”, intervino Carmen Barbieri. Pero Estefi continuó con un llamativo dato del artista: “Y que anda por los pasillos, delante de todo mundo, en calzoncillo por los estudios”.

“¡Ay, como lo quiero! Lo hace a propósito para hacer reír a la gente. Es porque es muy jodón. No voy a decir quién me lo cuenta, pero una persona que lo conoce mucho, me habla maravillas de él. Me dice que está todo el tiempo haciendo chistes, que es divertido, tiene buena energía y buena onda. Cristian Castro es una gran persona, además de ser un gran cantante”, cerró Barbieri, bancando la actitud del músico.