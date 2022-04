Estefi Berardi denunció que utilizan su imagen en la aplicación de citas Tinder: "Hay gente que usa mi foto; son truchas"

Activa en las redes sociales, Estefi Berardi aprovechó una consulta de Carmen Barbieri sobre las aplicaciones de citas para aclarar con contundencia que ella no está activa en Tinder, y denunció que algunas mujeres usan su imagen.

Más sobre este tema Fuerte frase de Estefi Berardi sobre Cinthia Fernández: "Es el ejemplo de lo que no quiero ser en la vida"

"Hay que tener cuidado con los estafadores de Tinder. ¿Vos entraste en Tinder, alguna vez?", le preguntó la conductora de Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine) a su panelista.

"No entré nunca a la aplicación, pero hay truchas. Hay gente que usa mi foto en Tinder, pero con otro nombre". G-plus

Acto seguido, Berardi respondió: "No, no entré nunca, pero hay truchas. Hay gente que usa mi foto en Tinder, pero con otro nombre".

Víctima del mismo delito virtual, Pampito contó: "Una vez, a mí me avisaron que estaban usando mi foto en Salta. Pusieron que yo buscaba, no sé qué cosa".

"No está bueno por seguridad", agregó Estefi, luego de que Pampito contara que a él le pasó lo mismo. G-plus

Y Estefi agregó: "A mí no me importa, pero no está bueno por seguridad".

EL INESPERADO COMENTARIO DE ESTEFI BERARDI AL VER LA MÍTICA TAPA DE WANDA NARA EN PAPARAZZI

Esta semana, Estefi Berardi lanzó un inesperado comentario en LAM al ver la tapa mítica de Wanda Nara en la revista Paparazzi, con un manto en la cabeza, haciendo confesiones íntimas, bajo el titular: "¡Virgencita mía!".

Más sobre este tema Fuerte cruce de Pampito y Estefi Berardi en vivo por Santi Maratea: "Vos hablás incoherencias"

"Esa tapa fue todo un fenómeno. Estaba divina. Parece Maxi López ahí", dijo la panelista sobre el parecido con su el exmarido de Wanda, cosechando la risa de las "angelitas".

Luego, Berardi aclaró: "Los veo como hermanos". Coincidiendo con su compañera, Andrea Taboada agregó: "Es otra persona". Y Nazarena Vélez reparó en que Wanda tenía tan solo 19 años: "Era muy chiquita".