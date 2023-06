Estefi Berardi contó que estuvo siete años intentando entrar a la TV hasta que logró que la aceptaran

Estefi Berardi, panelista de LAM (América) y Mañanísima (Ciudad Magazine), reveló lo mucho que le costó llegar a trabajar en los medios.

"Casting fallidos tuve muchos, básicamente todos, hasta que la pegué en uno, por fin, gracias a Dios, me hubiese encantado que sucediera antes, pero no...".

"El primer casting que hice en mi vida fue en Mar del Plata, en ese momento, publicaban en el diario que buscaban bailarines para una publicidad y fui apuntando ser la protagonista, no quedé pero me llamaron para ser extra...", rememoró, entre risas.

"Mi mamá estaba feliz, le mostraba el video a sus amigas, ponía pausa en el momento en el que se me veía el brazo... Y decía 'es esa', pero yo ni me veía, aparecía un momento y desaparecía", sumó, entre risas.

¿CUÁL FUE EL CASTING EN EL QUE ESTEFI BERARDI "LA PEGÓ"?

Antes de cerrar, Estefi rememoró con emoción el casting que cambió su vida para siempre.

"Venía acumulando fracasos, no quedaba en nada, pero yo no me rendía, porque un día llegó el casting que era para mí...".

"Fui a Canal 9 sin saber lo que era Combate, porque nunca lo había visto, pero me mandé... Se fijaban en tu historia, yo era bailarina. Me pidieron que me tirara unos pasos, me puse a bailar y la rompí toda. Ahí, quedé", cerró, orgullosa de su proceso.