Estefi Berardi confesó que no le interesa el Mundial Qatar 2022 y abrió el debate

Estefi Berardi reflexionó sobre la actitud de muchos famosos, que viajaron a Qatar para cubrir o disfrutar la Copa Mundial de Fútbol 2022.

En este contexto, le preguntaron si a ella también le hubiese gustado aterrizar en Asia, tanto para conocer ese país como para alentar a la Selección Argentina.

"¿Te gustaría ir a Qatar?", le preguntaron. "No... ¿Soy la única? Preferiría ir a otros lados...", sentenció Estefi, sincera, abriendo el debate a través de sus stories de Instagram.

LA QUEJA DE ESTEFI BERARDI SOBRE LA NOCHE DE AMOR DE COTI Y EL CONEJO EN GRAN HERMANO

Berardi habló de la noche de pasión de Coti Romero y Alexis 'el Conejo' de Gran Hermano.

"Me dio un poco de asquito que estuvieron en el sillón donde se sientan los otros, seguro no pasaron alcohol", comentó la panelista de Mañanísima.

Luego, Estefi explicó: "Tocaron el sillón. Si mancharon algo, otro se sienta arriba, un asco. Me encanta que la gente se ame, pero eso no me gusta".