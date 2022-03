Estefi Berardi asegura que Wanda tiene dos cuentas "truchas": "Una la usa para comentarle a las mujeres de futbolistas"

El supuesto hackeo de la cuenta de Instagram de Wanda Nara no estuvo exenta de sospechas sobre la veracidad de ese intento de robar el perfil de la mediática a raíz de lo rápido que logró recuperar y por un par de detalles que no se le escaparon al ojo de Estefi Berardi.

En LAM, la panelista mostró cómo sus investigaciones dieron sus frutos. “En una de las capturas de Wanda queda en evidencia sola porque se ve su otro usuario al que ella, rápidamente, le cambió el nombre porque se avivó”, reveló.

“Y cuando vos querías entrar a esa cuenta, @mariana 1029734, e ingresar la contraseña, que no la tenemos, te redirecciona al mail de Wanda Nara y a su teléfono celular. Eso está chequeado porque el mail arranca con ‘w’ y termina con ‘a’”, contó Estefi mientras Ana Rosenfeld negaba que ese fuera el mail de la mediática.

“Ella comentó desde la cuenta Wanda Nara, como si no fuera ella, agrediendo a la China Suárez. ¡Se confundió de cuenta!”, explicó Berardi, en relación al uso que le daría Wanda a dicho perfil, que no tiene publicaciones.

ESTEFI BERARDI MOSTRÓ LAS SUPUESTAS CUENTAS “TRUCHAS” DE WANDA NARA EN LAS REDES SOCIALES

“Le descubrí otra cuenta trucha y ¿saben para qué la usa? Con el nombre ‘Milagros’ la utiliza para hacerle comentarios a las mujeres de otros jugadores de fútbol. El dato que tengo después de hablar con las esposas de jugadores del PSG es que a Wanda medio como que la hicieron de lado”, agregó, mientras Rosenfeld le advertía que hable “en potencial porque Wanda te va a llevar ante la Justicia”.

“Ella no está en muchas de las reuniones que hacen, y esto se puede ver en las historias destacadas de los jugadores. Ellos se juntan pero Wanda y Mauro no están tanto. No comparten el circo mediático que ella hace”, explicó la panelista.

“Entonces, a través de esa cuenta ella les comenta ‘¿cómo no invitaron a Wanda?’, como dejando en evidencia su ausencia. Esto sería gracioso, no tiene nada en sí mismo pero desde la otra cuenta alimenta la agresión a la China Suárez diciéndole ‘gato’”, concluyó Estefi Berardi sobre las supuestas cuentas “truchas” que usa Wanda en las redes.