"Está angustiado y empastillado": Jorge Rial contó cómo vio a Jey Mammon y dio detalles de la entrevista

Jey Mammon subió este miércoles a sus redes sociales un descargo luego de que su vida y su carrera dieran un vuelco de 180 grados tras la denuncia de Lucas Benvenuto por un presunto abuso ocurrido cuando el joven era menor de edad, y el conductor tenía 32 años.

Sin embargo, Juan Martín Rago, el verdadero nombre de Jey Mammon, no se quedó ahí y ya pautó algunas entrevistas con el objeto de limpiar su nombre, y una de ellas la obtuvo Jorge Rial, que contó al salir de la casa del conductor de La peña de Morfi que “está angustiado y empastillado”.

“Llegué con las expectativas de una nota con el más buscado de este momento y me voy regulando todavía. Me encontré con una nota muy fuerte, y con un Jey Mammon con muchas ganas de hablar”, explicó el conductor de Argenzuela.

JORGE RIAL REVELÓ CÓMO VIO A JEY MAMMON TRAS LA ENTREVISTA QUE LE HIZO EN SU CASA

“Le tiré preguntas, le repregunté, tuvimos momentos muy tensos. Hubo cosas que no le gustó que yo dijera y me pasó alguna factura, (…) y hablamos, pero fue fuerte”, agregó Rial, que se mostró extrañado de que Jey creyera “que la tele iba a ser condescendiente con él”.

Sobre si le cree o no a Rago, Rial sostuvo que “no es una cuestión de fe”. “De lo que a él se lo acusa, va en contra de mis valores. Obviamente, y esta discusión saldrá al aire, el tema de la edad es fundamental en esta nota; y lloró para todos los que quieren saber, acá lloró”, reveló.

“Yo tengo una convicción personal sobre ciertas cosas, y no voy a transar sobre eso. Entonces no era cuestión de creerle o no, en todo caso la gente dirá si le cree o no”, adelantó, sobre las conclusiones que todavía no llegó a sacar de la nota que se verá este viernes en Argenzuela.

JORGE RIAL REVELÓ QUE VIO A JEY MAMMÓN “EMPASTILLADO Y ANGUSTIADO”

“Hablamos de él, pero le habló también a Lucas, a la cámara, y es fuerte lo que dice. Y hasta en algún lado empatizó con Lucas, y él lo cuenta, lo relata”, adelantó.

“Una frase fuerte que dice es ‘a esta tele no vuelvo más’. Y esa sensación es de todos, y él también lo sabe, no es tonto. En un momento le pregunté qué busca con esta nota y qué va a pasar en algún momento con él y no contesta. Tiene claro lo que le está pasando”, agregó Rial.

“Él habla de su estado, que está empastillado, que está angustiado. Habla de los dos comunicados que lanzó, además. Van a ver una nota que está hecha son abogados y sin amigos. Me dijo que pregunte todo lo que quiera, no hubo ni un solo condicionamiento. Me encontré con un tipo que tenía ganas de hablar y habló”, cerró el conductor.