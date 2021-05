La esotérica confesión de Nazarena Vélez sobre su relación con Barbie: "En vidas pasadas ella fue mi mamá"

Nazarena Vélez participó este domingo de Almorzando con Mirtha Legrand donde habló de las actividades que realiza a través de las redes sociales durante la pandemia ante la dificultad que implica actuar y producir en estos tiempos. La actriz también reveló que le realizaron un estudio de sus vidas pasadas en el que descubrió la verdadera relación que mantuvo con su hija Barbie a través de sus varias encarnaciones.

Nazarena se confesó una “apasionada de todo lo que es astrología y el tarot”, y contó que una mujer le predijo a los 12 años que su vida sería corta, lo cual la ha llevado a realizarse una apertura de registros akashicos. “Una persona que me hizo un repaso por mis vidas pasadas me dijo que en las anteriores encarnaciones morí a los 17 y a los 19. Yo creo en todo y me conecto con todas las energías. A veces me asusto de cosas que van a pasar”, señaló la invitada frente a Juana Viale.

Asimismo, Nazarena contó siente que con Santiago Caamaño, su actual pareja, sienten que “se conocen de toda la vida” y que eso la llevó a descubrir que algo similar ocurre con su hija. “Cuando hice (el estudio) de mis vidas pasadas, pregunté por él y por mi hija Bárbara, por la relación que tengo con ella; y a los dos los conozco. Barbie fue mi mamá, y yo no tengo ninguna duda por cómo es conmigo mi hija”, aseguró.

Tras dejar con la boca abierta a Juana y al resto de los comensales, Nazarena Vélez contó que esa revelación la hizo darse cuenta de muchas cosas. “Terminó de confirmarme un montón de cosas. Ella ha sido un sostén importantísimo en mi vida. En los peores momentos, siempre estuvo Barbie y con una gran entereza, y ahora se me casa”, concluyó.