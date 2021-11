El escandaloso motivo por el que Benjamín Vicuña anunció su separación de China Suárez: "Se enteró que ella seguía con Nico Furtado"

Lejos de que la separación de Eugenia “la China” Suárez y Benjamín Vicuña quedara atrás (en especial después del escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi) Paula Varela sorprendió al dar más detalles de esta ruptura.

“Ellos venían mal porque Vicuña había descubierto la infidelidad con Nico Furtado. Entonces, la China le dice que se va a poner las pilas y Benjamín le compra la casa, con todo lo que eso trae”, comenzó diciendo la panelista de Intrusos.

“Luego, se enteró que la China seguía con Nico Furtado y ese día, la discusión fue: ‘dijiste que te ponías las pilas, que cortabas todo, te compré la casa para arrancar de nuevo, y seguís con este pibe’", agregó.

"Benjamín se enteró que la China seguía con Nico Furtado y ese día, la discusión fue: ‘dijiste que te ponías las pilas, que cortabas todo, te compré la casa para arrancar de nuevo, y seguís con este pibe’". G-plus

Y siguió: “Hay fotos y videos que prueban que él (por Furtado) durmió ahí, en la casa que Vicuña compró para partir de cero (con la China) y que ‘le costó una fortuna’ por lo que, entre otros problemas, también le trajo conflictos con su familia”.

Por otro lado, dio detalles de cómo encararía el chileno esta situación de ahora en más: “La guerra nueva que se viene es que Benjamín, como está enojado por todo lo que pasó, va a querer que los gastos sean mitad y mitad, porque esa casa salió toda del bolsillo de él".

Más sobre este tema China Suárez mostró cómo continúa la remodelación de su casa nueva, tras separarse de Benjamín Vicuña: "Va tomando forma"

"La China, ante toda esta furia de Benjamín, le responde ‘ya está, me cansé, no me importa nada, yo me voy a Madrid, hacé lo que quieras’. Y ese ‘hacé lo que quieras’ fue el engrane de Benjamín, el posteo en el que anunciaba ‘estamos separados’, que ella ninguneó atrozmente”, cerró, contundente.