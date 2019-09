Entre lágrimas, la coach de Ailén Bechara reveló por qué renunció pero volvió al Bailando: "Necesito trabajar"

La renuncia de Cae primero y de Nadia Hair después había dejado a Ailén Bechara en una insólita situación de desamparo en el Súper Bailando 2019. Por unas horas eternas la participante se quedó sin partenaire ni coach, hasta que la producción le eligió al bailarín profesional Shitzu Díaz como pareja y a Barby Majule como coreógrafa.

Sin embargo, Nadia reconsideró su situación y decidió volver a entrenar a Ailén, pero reveló en Siempre Show (Lunes a viernes a las 20 hs por Ciudad Magazine) cuál fue el motivo del intempestivo paso al costado. “Es verdad que renuncié pero nunca me enojé. Estuve muy dolida y angustiada”. Tras negar haberse ofendido porque la producción descartó que su hermano Tony, con quien ella practica los cuadros, sea el reemplazo de Cae, la coreógrafa sorprendió al comentar que la razón de su tristeza fue una frase que dijo Marcelo Tinelli en vivo: “Fue algo personal que me dolió. Pero esto es un trabajo que me encanta y respeto mucho. Yo sigo porque Ailén es hermosa y este programa es hermoso y necesito trabajar, me gusta trabajar acá”.

Después de muchos rodeos, Nadia Hair explicó: “Dijo que estaba harto de los folkloristas y yo vengo de una familia de folkloristas. Eso es lo que me angustió. Es Marcelo Tinelli, muchos me dicen que no le de importancia, pero para mí es importante porque es la persona que maneja el programa donde trabajo. Toda viene del folkore y está lleno en todo el país de folklore… A mí me angustió, no entendí el chiste, seguro que fue un chiste pero a mí me angustió. Me dolió mucho”.