A casi un mes de anunciar públicamente su separación de Facundo Ambrosioni (19), futbolista de Temperley con quien se convirtió en la mamá de Francesco Benicio (4 meses), Morena Rial (20) se muestra cada vez más cerca de Enrique Sánchez (24), joven cordobés a quien poco a poco fue ensamblando a su familia y al plano amoroso.

"A Fran lo veo como a un amiguito. Es una ternura. Lo veo crecer y es algo hermoso. Por ahí trato de evitar hablar de él porque no me corresponde". G-plus

"Vamos de a poco, nos estamos conociendo. Al amor hay que darle tiempo", dijo Enrique en la revista Pronto sobre su lazo afectivo con la hija de Jorge Rial. Y dio detalles del comienzo de su relación: "Nos conocimos en diciembre de 2015 en Córdoba. Yo soy de Córdoba Capital y ahora mis viejos viven en el lado de las sierras. Los dos estábamos ahí de vacaciones. La noche que la conocí, coincidimos en un baile. Yo estaba con mis viejos porque era la fiesta de fin de año y, por suerte, la pude conocer", precisó Sánchez.

Luego se refirió a su relación con el hijo de Morena, con quien comparte muchos momentos cotidianos: "Trato de no meterme en el tema. Pero a Fran lo veo como a un amiguito. Es una ternura. Lo veo crecer y es algo hermoso. Por ahí trato de evitar hablar de él porque no me corresponde".

Actualmente, Morena transita una conflictiva separación de Ambrosioni, a quien denunció en la Justicia por violencia de género.