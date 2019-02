A principio de año, Yanina Latorre se tomó vacaciones y dejó su silla de Los Ángeles de la Mañana disponible para que Cinthia Fernández ocupe provisoriamente su lugar. Sin embargo, el tiempo que la mujer de Diego Latorre estuvo paseando por Punta del Este, Aspen y Miami no impidió que se aleje del espectáculo local y lance picantes tweets.

Más sobre este tema Cinthia Fernández y su rol en LAM: "Tengo que ponerle chimichurri y pimienta porque reemplazo a Yanina"

Un blanco de esos fuertes mensajes fue Cinthia, quien declaró: "En LAM, tengo que ponerle chimichurri y pimienta porque reemplazo a Yanina". Al advertir esa respuesta en redes, Latorre arremetió contra su compañera: "No me llegás ni a los talones", escribió en uno de los tweets que abrió paso a un intenso ida y vuelta.

"No soy mala, Cinthia. Pero vos confundís: que yo me crea mejor que vos no quiere decir que no te quiera", dijo Yanina. G-plus

Pero las vacaciones llegaron a su final, Yanina volvió al programa de Ángel de Brito y protagonizó un cara a cara a pura chicana con Fernández, en el que no faltó el humor.

El mano a mano de Yanina con Cinthia, con las pícaras intervenciones de Ángel:

Ángel: -¿La viste a Cinthia?

Yanina: -Hola, ¿qué tal? No sé si la aguanto.

Cinthia: -No seas mala. Ahora le agarró el ataque de no quererme.

Yanina: -No soy mala, Cinthia. Pero vos confundís: que yo me crea mejor que vos no quiere decir que no te quiera.

Cinthia: -Sos mejor que yo. Nadie dijo que no, yo estoy aprendiendo.

"Sos mejor que yo. Nadie dijo que no, yo estoy aprendiendo... Pero ahora le agarró el ataque de no quererme", había acotado Cinthia. G-plus

Yanina: -Te juro que yo te quiero.

Ángel: -En Twitter le estuviste dando. ¿Ni en las vacaciones podés descansar?

Yanina: En una nota que salió en Ciudad, leí que dijo: 'Me hago la mala, hago quilombo, porque estoy reemplazando a Yanina Latorre'. ¡No! ¡Pará un minuto! Yo soy irremplazable. No te escudes en mí para tus cagadas.

Cinthia: -Yo dije que hay que ser picante.

Ángel: Igual estuvo tranqui. Casi se come un juicio de Carmen Barbieri, de Fede Bal.

Yanina: -Ya estuve viendo. A mí esas cosas no me pasan. Martín Redrado no más... Pico me odia, pero no me manda carta documento.