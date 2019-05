De la mano de una importante marca de indumentaria deportiva, Violeta Urtizberea y Mery del Cerro viajaron a México para estar presente en un importante evento.

"No me salió ni una sola palabra", escribió Violeta en la history, en la que se ve a Maluma acercarse, en plena filmación: "Argentina, ¿qué pasó, pibe? Eso". G-plus

Allí, las actrices no sólo disfrutaron de la cita para la que fueron convocadas: Violeta y Mery no se perdieron la oportunidad de acercarse a Maluma, uno de los embajadores internacionales de la marca, con quienes no sólo se sacaron fotos, sino que compartieron divertidas historias en Instagram de ese adrenalínico momento.

Por su parte, Del Cerro también compartió imágenes cómplices con el artista, quien no dudó en mandarle un beso a los argentinos.