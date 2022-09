El emotivo recuerdo de Marcelo Tinelli y Celeste Carballo de Juan Alberto Badía a 10 años de su muerte

El 29 de junio de 2012 Juan Alberto Badía falleció a causa de una dura enfermedad y a 10 años de esta triste despedida, Marcelo Tinelli y Celeste Carballo lo recordaron en Canta Conmigo Ahora, durante la presentación de Flor Álvarez.

La cantante cordobesa no vidente participó en la etapa de “Elige tu destino” del certamen interpretando Una canción diferente, un clásico de Celeste Carballo que conmovió a la cantautora y al conductor, que de inmediato evocó uno de los mayores hitos de su mentor en la pantalla de eltrece.

“A mí me vinieron un montón de recuerdos, y me emociona de solo pensar en Celeste cantando en el estudio mayor de Badía y Compañía. Y en el día de tu cumpleaños, esta canción”, le recordó Marcelo a Celeste, que casualmente este miércoles cumple 66 años como todos los Días de la primavera.

EL TIERNO RECUERDO DE MARCELO TINELLI Y CELESTE CARBALLO SOBRE LA FIGURA DE JUAN ALBERTO BADÍA

“Me acuerdo de Badía en Radio Rivadavia. Iba siempre porque me había conocido en un festival en La Plata en el que toqué antes de Los Redonditos de Ricota y él era el presentador de ese festival. Y él se enloqueció y me llevaba siempre al programa”, evocó la jurado, y le recordó a Marcelo: “Vos estabas hablando ahí de deporte. Eras re nuevo”.

“Me pegaba una gastada tremenda todo el tiempo”, admitió Marcelo a punto de quebrarse ante la imagen de su maestro en la radio y la TV y le pidió a Celeste y a Flor que canten “un cachito juntas” Una canción diferente.

“No sé si la puedo seguir porque es otra generación y cantan con una impronta más soul. Yo canto las notas directas”, trató de excusarse Celeste, pero Marcelo las animó y de esta manera la legendaria intérprete siguió el ritmo de Flor Álvarez, que terminó clasificando directamente al cierre de la gala.