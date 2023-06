El emotivo momento de Luis Ventura y su hijo Facundo enfrentados cara a cara: tensión en vivo

Luis Ventura y su hijo, Facundo Ventura, se quebraron en A la tarde, programa del que forman parte, al recordar cuando estuvieron un año y medio peleados, sin hablarse.

"Es un 10. Nunca lo conté esto, yo estuve un año y medio sin hablarme con él. Esta situación fue hasta el año pasado. Jamás salí en un medio a hablar mal, porque yo dentro de toda la bronca que tenía por lo que pasó y por lo que nos distanciamos, siempre tuve presente que él estuvo ahí, siempre dando lo mejor...", contó Facundo.

Y, muy reflexivo, se mostró conciliador con su papá. "Uno no nace sabiendo cómo ser padre y en el camino se va equivocando, pero yo soy consciente de que siempre intentó dar lo mejor", sumó, antes de revelar el motivo que los enemistó.

FACUNDO VENTURA HIZO EMOCIONAR A SU PAPÁ

Luis se quebró en llanto cuando su hijo contó que pese a la pelea, su padre siempre estuvo firme junto a él.

"Yo jugaba al fútbol y un día jugamos contra Estudiantes de La Plata en La Plata. Promediando el primer tiempo, el cielo se vino abajo, un temporal tremendo. Toda la gente que estaba viendo el partido, se subió a sus autos y se fueron.

"En un momento, voy a tirar un tiro libre y cuando levanto la cabeza, veo a un tipo abajo de toda la lluvia empapándose. El único loco que estaba en toda la cancha viendo el partido era él. El tipo estuvo una hora y media empapándose, pero no se movió de donde estaba...".

"En ese año y medio en el que no nos hablamos, él me mandaba mensajes. Para ser un padre presente no hace falta estar pegado al lado. Alcanza con un llamado, un '¿Cómo estás? ¿Qué te falta?'. Mi viejo, en ese sentido, no me falló nunca".

"En ese año y medio en el que no nos hablamos, él me mandaba mensajes. En un momento, jugando al fútbol, me rompí el tendón de Aquiles. Y él, por intermedio de mi hermano, estaba atrás resolviendo todo, llamando al médico... Para ser un padre presente no hace falta estar pegado al lado. Alcanza con un llamado, un ‘¿Cómo estás? ¿Qué te falta?’. Mi viejo, en ese sentido, no me falló nunca", admitió, lo que hizo que Luis se emocionara y se mostrara contento por haber logrado reconstruir su vínculo con él.