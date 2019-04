El 27 de marzo, con el nacimiento de su hijo, Francesco, Morena Rial (20) dejó atrás las profundas diferencias que la habían llevado a enfrentar mediáticamente a su papá, Jorge, en 2018. Por su parte, y ansioso por que llegara ese momento, el conductor de Intrusos hizo lo mismo.

Invitado a Pamela a la Tarde, y en el minuto inicial de la entrevista, el periodista fue sorprendido con un emotivo video de Morena, con su bebé a upa, expresándole todo su amor: "Hola pá, acá estamos con Fran. Te queremos mandar un saludo grande. Te estamos viendo. A pesar de todas las cosas que pasamos, te amamos mucho y te mandamos muchos besos. Decile 'un beso, Tata'".

"Yo estaba muy nervioso antes del nacimiento de Francesco, por la relación que tenía con Morena, porque no sabía cómo iba a ser la relación de ella y la mía". G-plus

Con una sonrisa indisimulable, Rial expresó: "Es hermoso. Me aman mucho y yo a ellos los amo mucho. Estoy feliz. No creo en los 10, siempre hay que dejar un huequito hasta el 9, para llegar a lo máximo. Pero esta vez estoy muy bien. Me cambió la vida".

Con la estructura familiar en armonía, el periodista reveló sus temores previos al nacimiento de su nieto, dado que hasta ese entonces el vínculo con su hija no había sanado por completo: "Yo estaba muy nervioso antes del nacimiento de Francesco. Las últimas semanas estaba muy irritable, enojado. Estaba nervioso por la relación que tenía con Morena, porque no sabía cómo iba a ser la relación de ella y la mía. Pero se me fue el miedo cuando ella entra a la sala de parto, cuando la acaricio. Después, cuando lo acaricio a Francesco me di cuenta de que estaba todo bien. No era miedo al nacimiento, a que pudiera pasar algo, era miedo por lo maleable que era nuestra relación. La foto que estoy viendo (en pantalla), de los tres juntos, es con una Morena que hacía mucho que no la veía así. Pegada a mí y sonriendo. Para mí esto fue lo máximo. Hay mucho para hablar (con Morena), y lo sabemos los dos, pero Francesco es el mejor resume de todo... El amor siempre triunfa. Ella sabe que yo voy a estar siempre. Y se lo dije incluso en los peores momentos: 'Soy tu padre, te guste o no te guste, y voy a ser tu padre siempre. Y voy a estar'".