La emoción de un participante de Canta Conmigo Ahora al ver a su hijita en la tribuna con una remera dedicada a él

Si bien son muchos los nervios que se viven antes de presentarse en Canta Conmigo Ahora para deleitar a los 100 jurados con su interpretación, Miguel Arruti vio en su pequeña la fuerza necesaria para mostrar todo su talento.

La niña, que estaba llorando en la tribuna con el resto de sus familiares, vistió para la especial ocasión una remera con la cara de su papá y una frase alentadora: “Aguante Miguel Arruti”, se podía leer en su vestimenta.

El participante se llevó un total de 94 después de haber entonado Penumbras, el famoso tema que popularizó Sandro, y aún continúa en carrera para llevarse el tan ansiado título de campeón en esta edición en el programa de eltrece.

LA REACCIÓN DE UN PARTICIPANTE DE CANTA CONMIGO AHORA TRAS ESCUCHAR LOS PIROPOS DE UNA JURADA

Además de apreciarse el talento arriba del escenario, en el estudio de Canta Conmigo Ahora suceden cosas que traspasan las críticas técnicas y los halagos a la calidad vocal con la que se lucen los participantes.

Así fue el caso de la cantante y actriz, Manu Perin, quien no dudó en piropear a Jonathan Risso y volcar sus sentimientos frente al resto de sus compañeros. Y tras escucharla, él no se achicó y sorprendió con su respuesta.

“Yo dije que (Jonathan) me parece un talentoso y un bello muchacho, pero me la banco”, se confesó Manu, ante los comentarios del resto de los jurados que la mandaron al frente en el programa de eltrece.

“Yo lo voté, pero la pasión no tiene que ver con la votación. Te voté porque me parece que tenés una hermosa presencia en el escenario”, agregó. Y el concursante cerró, sin titubeos: “Me hacés poner colorado. Dos palabras más y me enamoro”.