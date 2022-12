La emoción de una participante de Canta Conmigo Ahora tras su interpretación: "Gracias por escuchar, respetar y querer"

En medio de los nervios, la adrenalina y la emoción de poder cumplir su sueño e interpretar un tema frente a los 100 jurados de Canta Conmigo Ahora, Candu Domínguez no pudo evitar compartir sus sentimientos en el escenario.

La joven cantó Procura, el famoso tema de Chichi Peralta y obtuvo un total de 45 puntos. “Hay que esperar ahora”, atinó a decir a Marcelo Tinelli.

Sin embargo, la participante se mostró muy movilizada por esta oportunidad: “Lo gocé como yo sé gozarlo y me gustó. Yo sé que lo di todo”, expresó.

“Gracias a los que me votaron, a los que me votaron, a los que lo gozaron y a los que no lo gozaron. Yo soy así, soy esta. Gracias por escuchar, respetar y querer”, cerró, en medio de un cálido abrazo que le dio el conductor.

JANO PICCARDO Y SOFI DE BLAS CONMOVIERON A MARCELO TINELLI EN CANTA CONMIGO AHORA CON SU HISTORIA DE AMOR

Jano Piccardo subió al escenario de Canta Conmigo Ahora este martes y dio inicio a la segunda gala de dúos de la segunda temporada, que tiene la particularidad de que se da entre participantes de las dos etapas.

“Parece como si se fuera a casar”, le dijo Marcelo Tinelli a Jano, que dejó su habitual look rockero por un traje, en vista de que se aprestaba a cantar nada menos que con su esposa, Sofi de Blas, una de las finalistas de la anterior etapa.

“Cinco años juntos y ella lo sigue mirando así. Ojalá en 20 años siga mirándolo así”, le deseó Marcelo a Jano, que contó cómo conoció a Sofi en ocasión de vender un piano. “Yo mandé a mis contactos la foto del piano y después el piano terminó estando en nuestro living porque nunca lo vendimos”, resumió Piccardo.

“¿Era una venta sanata? ¿En los contactos tenías a Sofi?”, le preguntó Marcelo a Jano. “Si, yo lo reenvié al mensaje porque como ella canta, quizá conocía a alguien. A ella no le interesó el piano, pero yo digo que ella me invitó a cantar una canción y yo digo que yo la invité”, aseguró.