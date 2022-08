La emoción de una participante autista de Canta Conmigo Ahora al contar su historia personal de vida: "Me han dicho loca muchas veces"

Además de compartir su talento en el escenario de Canta Conmigo Ahora, Sol –a quien llaman Sunny- logró emocionar hasta las lágrimas a la mayoría de los jurados con su historia de vida personal.

“Yo soy Sol, pero me dicen Sunny. Soy autista y, debido a mi autismo, me han dicho que soy incapaz, rara. Me han dicho loca muchas veces”, comenzó diciendo la joven, quien luego se lució con su interpretación.

“Así que estoy acá para romperles todos los estereotipos que tienen sobre la discapacidad, sobre el autismo. Así que canten conmigo ahora y hagamos historia”, cerró, mientras varias de las figuras se mostraron conmovidos hasta las lágrimas.

En medio de la felicidad por ser uno de los 100 jurados de Canta Conmigo Ahora, Luciano “el Tirri” habló de cómo vive el programa que conduce Marcelo Tinelli por eltrece y ahondó más en las personalidades de Cristian Castro y Alejandro Paker.

“Alejandro Paker es el más divo. Él llega dos horas antes y tiene toda la producción. La rompe. No es o parece el malo porque cuando da las explicaciones, los argumentos, entendés por qué no se levantó claramente cuando te lo explica. Es un tipo que sabe mucho”, comenzó diciendo el primo de Tinelli en una nota que dio a Por si las moscas, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez.

“Cristian Castro es el más sensible del jurado. Él va a lo que le toca el alma, cómo vive lo que escucha. Todo lo del programa lo vive emocionalmente y se lo ve muy feliz, tal como él mismo lo dice. Es un fenómeno. De hecho, nos hicimos amigos”, cerró.