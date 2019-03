Indignada, Elizabeth Vernaci contó en su programa Black & Toc (FM Pop de 9 a 13) una situación que calificó como “desagradable” con Baby Etchecopar, quien conduce Él Ángel (Radio 10, de 10 a 13 hs) en el mismo edificio que comparten las emisoras.

Muy molesta, Elizabeth aseguró: “Qué situación desagradable que se acaba de vivir acá en la radio, en los pasillos, porque lo vimos a Baby Etchecopar a los gritos diciendo, lo escuchamos más que verlo porque es muy chiquito, diciendo 'basta de putos en la radio, basta de putos en la radio, tienen que traer más mujeres’”.

Y continuó: “Supongo que querrá mujeres para maltratarlas, porque sino no entiendo por qué quiere tantas mujeres en la radio... Entonces le dije a La Barby que fuere a preguntarle por qué. ¿Qué mejor que un gay fuera a preguntarle por qué estaba tan incómodo con tanto gay? ¿Y qué te contestó?”, indagó la “Negra a su panelista”.

La Barby le respondió: “Me dijo que estaba haciendo un chiste. Ahí me dijo que tiene compañeros gays y que faltaría que traigan más mujeres”.

Vernaci continuó su descargo contra Etchecopar: “¿Y pero para qué quiere mujeres si también las maltrata. No es lindo estar en el pasillo de una radio donde uno de los conductores vaya gritando 'no traigan más putos a la radio'. Me parece totalmente fuera de lugar, me siento muy incómoda como mujer con un tipo como Baby. No entiendo este tipo de humor. Lo quería compartir porque quizás la equivocada soy yo y siempre escucho opiniones”.

“Si hay algo que los putos tienen es un gran sentido del humor. Si hay algo que el puto tiene que se lo puede caracterizar es una visión de la vida tan amplia, y no vi que ninguno de los putos de la mesa se descostillara de la risa. Así que habría que mejorar el humor”, cerró Vernaci, enojada.