Elba Marcovecchio reveló cómo tomaron sus hijos el comienzo de su relación con Jorge Lanata: "Me dijeron que ya se habían dado cuenta por mis actitudes"

En medio de la felicidad que vive después de sellar su amor con Jorge Lanata con una increíble boda, Elba Marcovecchio se sinceró al contar cómo tomaron sus hijos el comienzo de su historia de amor con el periodista.

“Lo de mis hijos fue muy gracioso. Estábamos en el auto, ellos tenían 11 y 13, y uno piensa que uno oculta bien las cosas. De todos modos, quería que se enteren por mí, pero cuando les dije que quería contarles algo, que salía con alguien, ellos mismos me dijeron que ya sabían por mis actitudes cuando Jorge me llamaba por teléfono, por ejemplo”, comenzó diciendo la abogada en Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

En cuando a su vínculo con Lanata, remarcó: “Ni siempre coincidimos, ni siempre discutimos, una de las cosas lindas es la libertad. Nosotros creemos en la libertad y la tolerancia, para mí no coincidir en un pensamiento es algo anecdótico”.

Por otro lado, la entrevistada se refirió a los vicios de su esposo: “Impedirle fumar es muy difícil porque son decisiones que tiene que tomar uno. La decisión es de él, la tiene que tomar él”, subrayó.

Y cerró, firme: “Jorge, salvo el cigarrillo, tiene una vida muy sana. Cuando él deja de fumar se nota y lo siente, es una adicción, nadie deja un vicio por una causa externa, la gente lo deja porque quiere y él no quiere. Hago todo lo posible para que no fume, pero bueno, es su decisión”.

TREMENDA REACCIÓN DE MORENA RIAL CONTRA JORGE LANATA POR DECIR QUE EXTORSIONÓ A SU PADRE

Luego de que Morena Rial disparara sin filtro contra Jorge Lanata por decir que extorsionó a su padre, Jorge, la joven recurrió a las redes para revelar que dará un paso más en su cruce con el periodista.

“¡Por las calumnias expuestas por el Sr. Lanata, solicité a mi abogado Alejando Cipolla inicie acciones legales!”, escribió al influencer en Instagram Stories, dejando en claro que llevara a la Justicia al conductor de Periodismo Para Todos.

“¿Ahora lo defiende? ¿Ellos no se habían peleado? ¿Se estarían pasando un sobre de plata para defenderse entre ellos? ¿Qué está pasando?”, había dicho More en una nota que dio a Socios del Espectáculo.

Y cerró, picante: “Jorgito mi amor, estuviste a punto de morirte vos también, fíjate un poco en tu vida. Nadie extorsiona a nadie, no tengo por qué hacerlo, la verdad es la verdad”.

Cabe recordar que Lanata se había referido en su programa de radio a la actitud de Morena en los medios: “Me parece que es abusivo, que está mal, esto del alquiler es extorsivo claramente. ‘Me dejó de pagar el alquiler y vengo a hablar’, ¿qué te pasa?”.

