Edith Hermida opinó a fondo de los romances de China Suárez: "Ninguno de los novios que tuvo fue tan amoroso como Rusherking"

El gesto de amor público de China Suárez hacia Rusherking, le dedicó un romántico pasacalles, llevó a que Edith Hermida opine a fondo de los romances que tuvo la actriz y destaque por encima de Benjamín Vicuña, Nicolás Cabré y Nacho Viale, al cantante.

La panelista de Bendita sostuvo que las contundentes manifestaciones de amor de la China a Rusherking se deben a que el trapero desde el inicio del romance expresó sin pudores lo mucho que ama a Suárez. Incluso, le escribió y dedicó una canción, llamada Perfecta.

PICANTE TEORÍA DE EDITH HERMIDA SOBRE LOS AMORES DE LA CHINA SUÁREZ

Edith Hermida: -A mí nunca me hicieron un pasacalles, pero me parece que a la China Suárez nunca nadie le demostró tanto su amor como Rusherking.

Tamara Petinatto: -¿Él a ella?

Edith: -Sí. Ninguno de los novios que tuvo China Suárez fue tan amoroso como Rusherking.

Tamara: -No, yo creo que ella no está manejando las emociones. Está demasiado enamorada. También le dejó una nota en la casa, que decía 'no te asustes, no te voy a pedir casamiento'. Me parece que se está pasando un poco.

Any Ventura: -No solo está enamorada, quiere que todo el mundo lo sepa.

Tamara: -Además, es muy fanática de estar en los medios.