Edith Hermida apuntó contra Jorge Rial: "Tildó de acosador a Pampito, cuando él toda su vida hizo ese tipo de periodismo"

Edith Hermida se metió en el caliente cruce de Jorge Rial con Pampito, y tomó clara postura a favor del periodista de Mañanísima y Momento D.

Más sobre este tema Jorge Rial reveló los verdaderos motivos de su separación de Romina Pereiro: "Me partió psicológicamente la pandemia"

La panelista de Bendita se indignó con Rial cuando calificó a Pampito de "acosador" periodístico, por el modo en el que informó sobre su separación de Romina Pereiro.

"¿Tildarlo de acosador a Pampito? Él, que hizo toda su vida ese mismo tipo de periodismo", expresó Hermida, picantísima con Jorge.

"¿Tildarlo de acosador (periodístico) a Pampito? Él, que hizo toda su vida ese mismo tipo de periodismo". G-plus

Luego, agregó: "Rial lo elevó a Pampito. Pampito hoy está descorchando, celebrando el gran momento profesional que está pasando, que en algún momento lo pasó Rial también. Me extraña de Rial, tan verde"

FUERTE ENOJO DE JORGE RIAL CON PAMPITO

Luego de confirmar en primera persona su separación de Romina Pereiro, a casi tres años de su casamiento, Jorge Rial le dedicó unos minutos a Pampito, con quien se molestó por el supuesto modo intrusivo que indagó e informó sobre su ruptura.

Más sobre este tema Jorge Rial habló a fondo de los rumores de tercera en discordia tras separarse de Romina Pereiro: "Acá no hay nadie"

"Romina la está pasando mal por todo lo que se dice, porque nosotros tenemos todo claro, charlamos. Está todo bien, ahora cuando entra Pampito, por ejemplo, doy nombre, que acosa, porque su laburo es acosar", dijo el conductor en su programa radial, Argenzuela.

Acto seguido, Rial ninguneó a su colega: "Primero buscate un nombre, ¿no tenés nombre? No sé ni cómo te llamás. No, muchacho, frená un cacho ahí. Vienen a casa, no van a encontrar nada. Preocúpense por sus historias, que las tienen".